VS wil op drie maanden 100 miljoen Amerikanen vaccineren tegen corona

Laken Lockdown­feest­je met 100 personen, discotheek en shishabar stilgelegd in Laken: politie treft alcohol en honderden capsules lachgas aan

13:54 In Laken is in de nacht van zaterdag op zondag een lockdownfeestje stilgelegd waarop 100 personen aanwezig waren. Het feest vond plaats in een gerenoveerde loods in de buurt van metrostation Pannenhuis. Op het feestje was ook een discotheek en een shishabar geïnstalleerd, en de politie trof alcohol en honderden capsules lachgas aan. Er waren ook Nederlanders en Fransen aanwezig.