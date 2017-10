VS pakken tweede verdachte op van aanval op consulaat in Benghazi

Bron: Belga

Amerikaanse troepen hebben in Libië een tweede verdachte opgepakt van de aanval op het Amerikaans consulaat in Benghazi in 2012. Dat heeft president Donald Trump vandaag bekendgemaakt, zo meldt nieuwszender CNN.