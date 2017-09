VS hebben "communicatiekanalen" met Noord-Korea LB

Bron: Belga 2 REUTERS Amerikaans buitenlandminister Rex Tillerson en zijn Chinese ambtgenoot Wang Yi. De Verenigde Staten beschikken over "communicatiekanalen" met Noord-Korea. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson, vandaag gezegd in Peking. Nog volgens Tillerson stelt Wasington vast dat het regime van Kim Jong-un de wil heeft om gesprekken te starten over zjin kernprogramma. "We stellen vragen. We tasten niet volledig in het duister: er zijn twee, drie open communicatiekanalen", aldus Tillerson tijdens een persbriefing. Nog vandaag kwamen vanuit Pyongyang nieuwe verwijten tegen de "oude psychopaat" Trump.

Tijdens Tillersons driedaags bezoek aan China zullen gesprekken over Noord-Korea centraal staan. Officieel is Tillerson in China om het bezoek van de Amerikaanse president Donald Trump aan het land, gepland in november, voor te bereiden. Maar de spanning rond Noord-Korea zal zonder twijfel heel wat aandacht krijgen. Vandaag zag hij al president Xi Jinping en minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi.

"Oude psychopaat Trump"

"Wij kunnen met hen praten, en we praten met hen", zei Tilleson. Die verklaringen komen er na de scheldpartijen die de afgelopen dagen over en weer gingen tussen Trump en Kim. Vandaag lanceerde een Noord-Koreaans propaganda-organisatie nieuwe verwijten tegen de "oude psychopaat" Trump, die "bezig is met een zelfmoordmissie die een kernramp zal veroorzaken die Amerika tot een oceaan van vlammen zal herleiden".

China is de belangrijkste economische partner van Noord-Korea, maar treedt niet op als tussenpersoon voor de communicatie tussen Washington en Pyongyang. Het zijn "onze eigen kanalen", aldus Tillerson.

Het is de tweede keer dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken China bezoekt sinds Trump president is.