VS gaan ondanks sancties door met humanitaire hulp in Afghanistan

De specifieke vergunning tot het verlenen van humanitaire hulp aan Afghanen, afgelopen woensdag afgegeven door het ministerie van Financiën, betreft ook de levering van voedsel en medicijnen, ondanks Amerikaanse sancties tegen de taliban. De sancties bevriezen alle Amerikaanse activa van de taliban en verbieden Amerikanen om met hen zaken te doen, inclusief de levering van fondsen, goederen of diensten. Die sancties blijven van kracht, zei de woordvoerder.

De vergunning loopt af op 1 maart 2022 en komt voort uit de bezorgdheid dat de sancties van Washington tegen de taliban een zich ontvouwende humanitaire crisis in het land zouden kunnen versnellen. "Dit is gerichte humanitaire hulp die bedoeld is om de bevolking van Afghanistan te helpen", zei de functionaris, die eraan toevoegde dat de hulp niet naar de taliban-autoriteiten zal gaan.