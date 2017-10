VS en Zuid-Korea houden vijfdaagse zeemanoeuvres jv

07u03

Bron: Belga 0 REUTERS De Amerikaanse en Zuid-Koreaanse zeemacht zijn vandaag gestart met grootschalige zeemanoeuvres voor de Koreaanse kust. Aan de vijfdaagse oefening nemen in totaal ongeveer veertig schepen deel, waaronder het vliegdekschip USS Ronald Reagan en twee torpedobootjagers.

Volgens de zevende vloot van de Amerikaanse Navy moet de oefening - die er te midden van toegenomen spanningen met Noord-Korea komt - "een zichtbare en gecoördineerde inzet van de alliantie" demonstreren.



De manoeuvres zullen zowel in de Japanse Zee (Oostzee van Korea) als in de Gele Zee op de westkust van het Koreaanse schiereiland plaatsvinden. Het gebeurt wel vaker dat de VS en Zuid-Korea gezamenlijke oefeningen houden, zowel in zee als op land en in de lucht. Het regime in Pyonyang beschuldigt beide landen ervan een aanval op Noord-Korea voor te bereiden, wat zij ontkennen.