VS beginnen met bouw van prototypes voor grensmuur ib

04u30

Bron: Belga 1 AP De Amerikaanse grenspolitie arresteert een Mexicaanse man die illegaal de grens tussen de VS en Mexico was overgestoken. Het Amerikaanse agentschap voor douane en grensbescherming (CBP) is gestart met de bouw van prototypes van de door president Donald Trump beloofde grensmuur met Mexico. Dat heeft de nummer twee van het agentschap, Ronald Vitiello, aangekondigd.

Acht prototypes

De CBP is in San Diego, in de staat Californië, gestart met de constructie van acht prototypes, waarvan vier met beton en de overige met "alternatieve materialen". Ze zouden binnen een maand afgewerkt moeten zijn en zullen tussen 5,5 en 9 meter groot zijn en gemiddeld 450.000 dollar per stuk kosten. "Onze veelvormige strategie om de veiligheid van het Amerikaanse volk te beveiligen, omvat barrières, infrastructuur, technologie en mankracht", zegt Vitiello. Eens de prototypes klaar zijn, zullen ze worden getest op hun doeltreffendheid om "illegale grensoverschrijdingen tegen te houden". Zo wordt er bijvoorbeeld getest met "kleine gereedschappen en handgereedschap", maar niet met explosieven.

Lees ook President Trump mag uit acht prototypes kiezen voor zijn grensmuur

Verkiezingsbelofte

De bouw van een muur langs de ruim 3.000 kilometer lange grens tussen de Verenigde Staten en Mexico was een van de centrale verkiezingsbeloftes van Donald Trump. Daarmee wil hij illegale immigratie en drugshandel tegengaan. Het totale kostenplaatje voor een dergelijke muur wordt geraamd op tientallen miljarden dollars. Trump heeft altijd verzekerd dat hij Mexico zou laten opdraaien voor de kosten, maar de Mexicaanse regering heeft al herhaaldelijk duidelijk gemaakt dat zij geen cent zullen betalen.

In juli keurde het Huis van Afgevaardigden - het lagerhuis van het Congres - nog een begrotingswet voor 2018 goed die voorziet in 1,6 miljard dollar om te beginnen met de bouw van de grensmuur. Verwacht wordt dat de tekst in de Senaat heel wat tegenstand zal krijgen.