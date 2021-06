VRT zet sportmonumenten aan de zijlijn: Michel Wuyts en Frank Raes verdwijnen van het scherm

Meer dan dertig jaar zorgde Michel Wuyts voor tekst en uitleg bij wielerkoersen allerhande. Maar ook monumenten worden ouder en sinds het vertrek van Martine Tanghe weten we wat daar bij de VRT de gevolgen van zijn. Wuyts wordt in december van dit jaar 65 en moet dus met pensioen. “Het is met zeer gemengde gevoelens dat we dit nieuws bekendmaken”, laat Sporza-hoofdredacteur Pieter De Windt weten. “Voor vele generaties is hij dé stem van de koers.”