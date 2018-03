Vrouw Wouter Deprez schrijft boek over borstkanker MV

17 maart 2018

17u11

Bron: VTM nieuws 1 'Het is een ander jaar', zo noemt het nieuwe boek van Marjan Meganck, de vrouw van stand-upcomedian Wouter Deprez. Het boek gaat over het jaar waarin ze borstkanker kreeg en nu ze genezen is, wil ze met haar verhaal andere mensen een hart onder de riem steken.

Marjan vertelt in het boek over de moeilijke periodes die ze had toen ze ziek was. "Na de behandelingen, na de chemo en de bestralingen is het moeilijk. Je bent dan van de trein gesprongen van ziekenhuisbezoeken", legt ze uit aan VTM Nieuws. Op die momenten kwam bij haar het besef dat het zomaar plots gedaan kon zijn.

Maar alle downs kennen een up, en dat besefte Marjan maar al te goed. Zo weet ze dat het ergste jaar uit haar leven ook een positieve boodschap met zich meedraagt. Met haar boek wil ze dan ook duidelijk maken dat niemand er alleen voor staat.