Vrouw uit Brussel woedend na incident in toilet Efteling: “We gaan er nooit meer naartoe” HR

03 september 2020

16u37

Bron: Facebook, Omroep Brabant, Looopings 36 Een vrouw uit Brussel is woedend op de Efteling na een incident in de toiletten van het pretpark. Omdat haar 8-jarig zoontje de toegang werd geweigerd, ontstond ruzie met een toiletdame. “Ik werd racistisch en vernederend behandeld”, zegt Liza. De zaak escaleerde en ze moest de nacht doorbrengen in een politiecel. “We gaan er nooit meer naartoe.”

Het incident gebeurde zondag net voor sluitingstijd. “We stonden al een kwartier in de rij aan een toilet bij de uitgang”, vertelt het gezin van Liza Kurukulasuriya in het Engels op Facebook. De vrouw, van Sri Lankaanse afkomst, werkt in Brussel bij een Europese denktank en was met haar man en twee kinderen in het pretpark. “Plots zei een medewerkster van Efteling dat het toilet zou sluiten. Het was toen bijna onze beurt. Nog één vrouw stond voor ons. Zij klaagde omdat ze al zo lang stond te wachten, waarna de Efteling-medewerkster haar toch liet gaan.”

Liza’s zoon, die autisme heeft, moest ook dringend plassen. “Hij vertoonde van die typische autisme-trekjes en stond ter plaatse te springen. Daarom vroeg ik of hij ook nog mocht.” Daar moest de Efteling-dame niets van weten. “Gesloten”, klonk het. Liza legde uit dat haar kind autistisch is, maar het hielp niet. Integendeel, ze hoorde de Efteling-dame mompelen: “Jij zwarte trut.”

Instructie genegeerd

Daarop verloor ze haar geduld, negeerde de instructies van de vrouw en liet haar zoon toch plassen. Het leidde tot een woordenwisseling en een incidentje waarbij mogelijk wat geduwd werd. “De Efteling-vrouw probeerde ons de toegang te versperren”, zegt Liza.

De security werd erbij gehaald en de zaak escaleerde. “Ik ben twee uur vastgehouden in een kamertje, voor de politie van Tilburg ter plaatse kwam. Toen ik klacht wilde indienen tegen het pretpark, bleek dat de Efteling-medewerkster al een klacht had ingediend tegen mij”, klinkt het. “Omdat het al zo laat was, mocht ik bovendien zelf geen klacht meer indienen.”

De politie nam haar mee naar het kantoor in Tilburg. Ze moest de nacht in de cel doorbrengen. “Ze werd behandeld als een crimineel. Schandalig”, zegt Liza’s man. “Na zeventien uur op het politiebureau bleek dat de klacht geklasseerd werd, omdat er geen criminele intentie was bij mijn vrouw.”

Efteling zit verveeld met de zaak, maar beweert dat de versie van het verhaal op Facebook niet overeenkomt met de versie die het park van haar personeel te horen kreeg.

“Geen financiële compensatie”

Liza’s man en twee kinderen brachten uiteindelijk de nacht door in een hotel in de buurt. Pas de dag erna konden ze weer samen naar Brussel rijden. “Ik zet de rest van mijn leven geen voet meer in de Efteling”, klinkt het. “Ik wil geen financiële compensatie, maar ik wil iedereen laten weten hoe onmenselijk het eraan toegaat in de Efteling, zeker voor gezinnen met autistische kinderen.”

Het verhaal van Liza werd op Facebook op één dag tijd meer dan 2500 keer gedeeld. Ze beweert met haar advocaat in overleg te zijn om een klacht in te dienen tegen het pretpark.

Bekijk ook:



De Grote Pretparktest: Hoeveel scoort Efteling?



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Uit de oude doos: zo zag de Efteling er vroeger uit



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.