Vrouw smeert wagen in met koeienmest Redactie

04 juni 2019

20u52

Bron: KameraOne 0

Een vrouw in India heeft een alternatief voor airconditioning gevonden: koeienmest. De temperatuur in het Aziatisch land stijgt tot boven de vijftig graden. Toch weigert ze de airco te gebruiken omwille van het milieu. Om de temperatuur in de auto toch wat dragelijk te houden smeert ze hem in met koeienmest. Ook bij haar thuis staat de airco nooit aan, dus smeert ze de uitwerpselen uit op de vloer en de muren.

Koeienmest is trouwens een traditionele isolator in het land. De methode wordt nog steeds door enkele dorpelingen gebruikt.