Vrouw overleden na ongeval met tractor in Limburgse Kinrooi

KinrooiDinsdagavond is in Kinrooi een vrouw overleden na een verkeersongeval. De vrouw was onderweg met haar wagen toen ze in botsing kwam met een tractor. De hulpdiensten werden nog gebeld, maar voor de vrouw kon geen hulp meer baten. Op de plaats van het ongeval is ze overleden. Het is al het zoveelste dodelijke verkeersongeval in Limburg deze herfst.