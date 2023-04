Vrouw die beweert dat ze ‘Maddie McCann’ is, excuseert zich bij ouders van verdwenen meisje

De 21-jarige Poolse vrouw die beweerde dat ze de verdwenen peuter Maddie McCann was, heeft zich verontschuldigd bij de ouders van de echte Maddie McCann. “Het was niet mijn bedoeling om iemand verdriet of een andere negatieve emotie te bezorgen”, zegt Julia Wendell (21). Een DNA-test heeft vorige week alle twijfel over de kwestie weggenomen.

KIJK. Julia Wendell (21) beweerde in februari dat ze Maddie McCann was

Julia Wendell (21) maakte in februari op Instagram het profiel ‘@iammadeleinemccan’ aan, dat in een mum van tijd meer dan een miljoen volgers lokte. Daarop legde de vrouw uit dat ze zelf op onderzoek trok en probeerde ze met foto’s en filmpjes van onder meer fysieke gelijkenissen aan te tonen dat ze de verdwenen peuter Maddie McCann was. Die Britse peuter verdween op 3 mei 2007 tijdens een vakantie met haar ouders in Portugal. De zaak krijgt al jaren internationale aandacht als een langdurig onopgelost mysterie.

DNA-test

Een DNA-test nam vorige week alle mogelijk twijfel weg en wees uit dat de Poolse vrouw niet Maddie McCann is. De twintiger excuseert zich nu in een lijvige tekst op sociale media. Merkwaardig is dat ze stelt dat ze, ondanks haar berichten op sociale media en een optreden in ‘Dr. Phil’, nooit heeft gezegd dat ze Madeleine McCann is.

“Ik heb nooit gezegd dat ik Madeleine McCann ben”, schrijft ze. Over het profiel ‘@IamMadeleineMcCann’ op sociale media zegt ze: “Het spijt me dat ik woorden als ‘Ik ben Madeleine McCann’ gebruikt heb en niet ‘Ben ik Madeleine McCann?’ Het spijt me dus erg. Mijn voornaamste doel was altijd om uit te zoeken wat er precies gebeurd is in mijn pijnlijke verleden.”

Toch nog een kans

Toch benadrukt de vrouw - ondanks het resultaat van een DNA-test - elders in haar verklaring dat er nog steeds een kans is dat ze het vermiste meisje zou kunnen zijn. “Ik geloof nog altijd dat er een kans is dat ik Madeleine ben”, klinkt het. Kate en Gerry McCann, de ouders van de echte verdwenen Britse peuter, hebben nooit publiekelijk gereageerd op de beweringen van de Poolse vrouw.

De familie van de 21-jarige vrouw zat eerder al flink verveeld met de situatie. “Het was altijd haar grote droom om beroemd te worden”, lieten ze weten.

KIJK. De zaak-Maddie McCann: hoe zat het ook alweer?