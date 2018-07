Vroeger gepest om gewicht, nu fotomodel ZESTIENJARIGE BRUNETTE EKAKIA IS FINALISTE MISS EXCLUSIVE CLAUDIA VAN DEN HOUTE

20 juli 2018

02u47 0 Brunette Ekakia (16) uit Denderleeuw werd als kind gepest om haar

gewicht, maar is nu finaliste Miss Exclusive. Door competitiezwemmen kreeg ze een slank





figuur, waarna ze op haar twaalfde werd ontdekt door een modellenscout.





"Ik had als kind nooit gedacht dat ik model zou worden", steekt de zestienjarige Brunette Ekakia van wal. "Mensen zouden dat toen nooit hebben geloofd. Ik was tussen mijn vijfde en mijn elfde behoorlijk dik. Ik at graag en veel, en werd daar dan ook mee gepest. Zelfs binnen mijn eigen familie durfden ze me er wel eens mee plagen. Het pesten is nooit de spuigaten uitgelopen maar die opmerkingen hebben me wel gekwetst. Mijn ouders stimuleerden me om te gaan zwemmen, want dan zou ik gewicht verliezen."





Competitiezwemmen

Dat gebeurde ook op termijn, maar het zwemmen werd voor Brunette meer dan alleen een manier om fit te worden. "Ik vond het echt leuk en belandde zelfs in het competitiezwemmen. Mijn hongergevoel verminderde ook. Ik reed trouwens altijd met de fiets naar de training." Toen ze met haar moeder aan het winkelen was in Brussel, werd ze ontdekt door een moddelenscout. Ze was amper twaalf. "Die man bekeek me een minuut lang. Toen mijn moeder vroeg of ze hem kon helpen, antwoordde hij dat ik iets bijzonders had en model zou kunnen worden. Dat klonk voor mij als een grap, maar hij gaf ons zijn kaartje. Thuis gekomen hebben we zijn naam opgezocht en uiteindelijk hebben we hem toch gebeld. De eerste testshoot voelde wat onwennig aan, maar toen we achteraf de foto's zagen, kon ik niet geloven dat ik dat was. Ik was heel fier, net als mijn familie, die me motiveerde om ermee verder te gaan."





Intussen deed Brunette, dochter van voormalig Congolees voetballer Elos Ekakia - die nog bij Club Brugge en RSC Anderlecht heeft gevoetbald -, al opdrachten voor verschillende scout- en modellenbureau's zoals Mad.N.Mode, Flag Models, Dominique Models en Rad Model Management. "Het is mijn droom om ooit een Victoria's Secret Model te worden en voor merken zoals Calvin Klein te werken." Het zwemmen heeft ze intussen opgegeven. Dat was niet meer te combineren met school, mijn modellenwerk en de lessen woord, piano en notenleer die ik volgde aan het KCD. Met die lessen ben ik ook moeten stoppen."





Ook het modellenwerk combineren met school is niet evident. Mijn school in Zottegem, waar ik het voorbije jaar humane wetenschappen volgde, was gelukkig begripvol. Volgend jaar wil ik naar Gent, omdat daar al mijn vrienden school lopen en mijn laatste jaar plan ik om via de examencommissie te doen."





Mensen motiveren

Brunette werd onlangs verkozen als één van de twintig finalistes van Miss Exclusive 2019, uit meer dan 400 inschrijvingen. "Ik doe mee voor het plezier, om mensen te motiveren zichzelf te zijn en mijn gemeente Denderleeuw trots te maken. Ik ben echt gelukkig nu." De finale vindt plaats op zaterdag 26 januari in het casino van Knokke. Stemmen kan door ME 9 te sms'en naar 6045.