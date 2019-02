Vrijdag LIVE. Het eerste grote verkiezingsdebat met alle Vlaamse partijvoorzitters Redactie

08 februari 2019

12u00 0 De aanloop naar de verkiezingen gaat vrijdag de laatste honderd dagen in. Daarom organiseren HLN en VTM NIEUWS in Kinepolis Antwerpen het eerste grote debat met de zeven Vlaamse partijvoorzitters. Dankzij onze livestream kan jij het hele debat volgen vanaf 20 uur.

De zeven partijvoorzitters gaan in debat over grote thema’s als koopkracht, pensioenen, migratie, mobiliteit en klimaat. Het debat wordt in goede banen geleid door HLN-journalist Dieter Dujardin en VTM NIEUWS-journalist Dirk Van den Boogaert. Tussendoor neemt politiek analist Noël Slangen de argumenten van de partijvoorzitters onder de loep.

Volg het debat exclusief op HLN.be en vtmnieuws.be op vrijdag 15 februari vanaf 20 uur.