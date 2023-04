Vriendinnen op reis maand onterecht in gevangenis nadat ze worden betrapt met 40 kilo coke

Het is de nachtmerrie van iedereen die op reis gaat: onterecht beschuldigd worden van drugssmokkel en in een gevangenis terechtkomen. Dat is exact wat twee vriendinnen uit Brazilië overkwam die op reis kwamen naar Europa. Ze zouden een trip maken door Duitsland, België en Tsjechië. Maar in hun bagage bleek plots veertig kilo coke te zitten.

KIJK. Onderzoek van camerabeelden bracht aan het licht dat luchthavenmedewerkers sjoemelden met bagelabels

Meer dan een maand zaten de Braziliaanse vriendinnen Katyna Baia (44) en Jeanne Paolini (40) in Duitsland onterecht in de gevangenis, voor ze deze week werden vrijgelaten. Bij hun aankomst in Europa, op de luchthaven van Frankfurt, was in hun bagage 40 kilo coke gevonden. Onderzoek heeft aan het licht gebracht dat de vriendinnen daar niets mee te maken hebben.

Dierenarts Jeanne Paolini (40) en fitnesscoach Katyna Baia (44), een koppel uit Goiânia, boekten al maandenlang op voorhand hun vliegtickets. Op 4 maart vlogen ze, via tussenstops in São Paulo en Frankfurt, naar Berlijn. Maar op de luchthaven in Frankfurt werden ze gearresteerd. In twee koffers die waren gelabeld met hun namen, had de douane veertig kilo cocaïne ontdekt.

Drugshandel

Omdat de vrouwen hun onschuld niet konden bewijzen, werden ze gearresteerd op verdenking van internationale drugshandel. Ze werden overgebracht naar een gevangenis in Duitsland. Nochtans beweerden ze niets van de drugshandel te weten.

Onderzoek van de Braziliaanse federale politie wees echter uit dat de vriendinnen onschuldig zijn. Op beveiligingscamera’s in de luchthaven van São Paulo was te zien dat luchthavenpersoneel had gesjoemeld met de labels van hun bagage. Die waren in dit geval omgewisseld met twee andere valiezen, waarin 40 kilo coke zat.

Onderzoek van camerabeelden bracht aan het licht dat luchthavenmedewerkers sjoemelden met bagelabels. © RV

Gesjoemeld met bagagelabels

Een Braziliaans tv-station toonde die beelden enkele dagen geleden in een uitzending. Nadat het bewijsmateriaal ook de Duitse autoriteiten bereikte, besloten die om de vriendinnen vrij te laten. De Braziliaanse politie arresteerde intussen de betrokken bagagemedewerkers. Zij zouden banden hebben met een drugsbende.

Jeanne (40) en Kátyna (44) zaten 38 dagen in de gevangenis. “Eindelijk is deze nachtmerrie voorbij”, reageerde de moeder van Jeanne bij Braziliaanse media. De twee zijn intussen herenigd met hun familie, die al naar Duitsland waren overgevlogen.