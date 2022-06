Vragen over uw zomervakantie? Stel ze aan ons, wij zoeken de antwoorden!

Verdachten moord Peter R. de Vries voor de rechter: “Ik was alleen chauffeur”

De twee mannen die verdacht worden van de moord op Peter R. de Vries staan vandaag voor de rechter. De 35-jarige Kamil E. die verdacht wordt van de moord op Peter R. de Vries houdt vol dat hij onschuldig is. Hem is alleen gevraagd om twee mensen van Rotterdam naar Amsterdam te brengen, zei hij vanmorgen in de rechtbank. De 22-jarige vermoedelijke schutter Delano G. beroept zich dan weer op zijn zwijgrecht.

11:39