Vooruit wil achterpoortjes voor ontwijking erfbelasting afschaffen

Patrimoniumvennootschap

Vandenbroucke verwijst naar een recente uitspraak van het hof van beroep in Gent. Dat oordeelde dat wie een patrimoniumvennootschap erft, voortaan kan genieten van hetzelfde gunsttarief voor de erfbelasting als familiale bedrijven. Een patrimoniumvennootschap is een vennootschap voor het beheer van vastgoed of roerend vermogen.

Concreet betekent dit dat wie vermogen erft in een patrimoniumvennootschap, slechts 3% erfbelasting moet betalen, in plaats van het normale progressieve tarief dat oploopt tot 27%.

Onrechtvaardig

“Dit toont nog maar eens aan hoe onrechtvaardig ons systeem voor erfbelasting in elkaar zit”, zegt Vandenbroucke. “Terwijl de grote vermogens via hun vennootschappen en allerlei achterpoortjes nauwelijks bijdragen via de erfbelasting, betaalt de gewone man de volle pot wanneer hij de woning en spaarboek van zijn ouders erft. Dat is toch de omgekeerde wereld?”

Vooruit wil een grondige hervorming van de erfbelasting. Concreet stelt de partij voor dat iedereen tijdens zijn leven tot 250.000 euro belastingvrij kan verwerven via erfenis of schenking. Daarbij maakt het niet uit of het om bakstenen, centen of waardepapieren gaat. Ook de familiale band is van geen belang. Alleen wie een vermogen boven de 250.000 euro verwerft, moet erfbelasting betalen aan een progressief tarief. Hoe hoger het vermogen (boven de 250.000 euro), hoe hoger de erfbelasting. De gunsttarieven zoals die voor vennootschappen worden afgeschaft.

“Deze hervorming zorgt ervoor dat bijna 80% van de mensen geen erfbelasting meer betaalt en enkel nog de rijkste 20% bijdraagt. Dat is hoe een rechtvaardige erfbelasting in elkaar moet zitten”, besluit Vandenbroucke.