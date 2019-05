Voortaan kweek je microgroenten in je eigen keuken

Midas Van Wynendaele

30 mei 2019

09u48

Dankzij MicroFarm kan je nu microgroenten kweken in je eigen keuken. Microgroenten zijn bijvoorbeeld tuinkers, scheutjes dus. Je kan net zo goed scheutjes kweken van komkommer of rode kool. Het grote pluspunt: er zitten meer vitamines in dan in de eigenlijke groente. Na zeven à tien dagen is het hele proces afgerond. Het systeem kost 99 euro en wekelijks kan je er zo’n 250 gram microgroenten mee oogsten.