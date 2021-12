Voormalige topman bpost Van Avermaet pleit onschuldig in kartelzaak bewakingssector

Het dossier draait om het manipuleren van biedingen in de privébewakingssector. Het dateert uit de periode waarin Van Avermaet directeur bij G4S was. Hij is samen met enkele anderen in staat van beschuldiging gesteld in de VS. Er zouden onder meer afspraken gemaakt zijn over de bewaking van Amerikaanse militaire basissen in ons land. De rechtszaak maakte de positie van Van Avermaet als topman van bpost onhoudbaar.