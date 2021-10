Voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell overleden door coronavirus

Burcht/Kruibeke Matroos valt overboord en komt om het leven bij ongeval op binnen­schip aan kade van Argex

14:06 Aan de kade van kleikorrelfabrikant Argex in Burcht is maandagochtend een bemanningslid van een binnenschip omgekomen bij een ongeval. De matroos kwam tussen wal en schip terecht en verdronk in het ijskoude water. De jongeman was nog niet lang in dienst en had weinig ervaring.