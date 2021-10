Voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell overleden door coronavirus en kanker: “Immuunsysteem aangetast”

Colin Powell, onder president George W. Bush Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken, is maandag bezweken aan complicaties ten gevolge van het coronavirus. Dat meldt zijn familie in een mededeling op Facebook. Powell was de eerste zwarte Amerikaan aan het hoofd van het leger, en later werd hij ook de eerste zwarte minister van Buitenlandse Zaken. De oud-minister werd 84.

“We verliezen een buitengewone en liefdevolle man, vader, grootvader en een groot Amerikaan”, aldus de familie. In de mededeling wordt nog opgemerkt dat Powell volledig gevaccineerd was tegen Covid-19. “Hij was volledig gevaccineerd”, klinkt het. “We bedanken de medische staf van het Walter Reed National Medical Center voor hun uitstekende zorgen.” Hoe lang Colin Powell al in het ziekenhuis lag, is niet duidelijk.

Aangetast immuunsysteem

Powell leed ook aan multipel myeloom, een vorm van bloedkanker, waardoor hij een aangetast immuunsysteem had en dus een groter risico liep op het ontwikkelen van ernstige coronasymptomen. “In een studie gepubliceerd in juli, ontdekten onderzoekers dat slechts 45 procent van degenen met multipel myeloom een adequate respons ontwikkelen na een inspuiting met een vaccin. Hoewel een vaccin van cruciaal belang is tegen het coronavirus komt dit niet volledig onverwacht”, schrijft The New York Times.

Het was niet Powells eerste strijd tegen kanker. In 2003, toen hij minister van Buitenlandse Zaken van de VS was, werd hij geopereerd wegens prostaatkanker.

Powell werd in New York uit Jamaicaanse ouders geboren. Hij werkte 35 jaar als beroepsmilitair voor hij op de voorgrond trad als populair politicus en bewindsman. Powells carrière startte in het leger, in Vietnam, en kende een eerste hoogtepunt als veiligheidsadviseur op het einde van het presidentschap van Ronald Reagan. Onder diens opvolger, George H.W. Bush, werd Powell de jongste en de eerste zwarte bevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten.

Golfoorlog in Irak

In het midden van de jaren 90 werd hij een tijdlang beschouwd als een groot kanshebber om de eerste zwarte president te worden. George W. Bush, die president werd in 2001, koos hem als minister van Buitenlandse Zaken. Dat bleef hij vier jaar lang, maar in die periode raakte zijn reputatie ernstig bezoedeld. Zijn aanzien raakte op een dieptepunt begin 2003 toen hij in de Veiligheidsraad van de VN een presentatie gaf over vermeende Iraakse massavernietigingswapens. Het verhaal bleek niet te kloppen en leidde met een Amerikaanse inval in Irak tot een van de bloedigste oorlogen in de regio waarvan de gevolgen nog steeds merkbaar zijn.

Terughoudendheid

In een interview na zijn aftreden noemde Powell die passage zelf ook “een smet” op zijn carrière. Hij was het juist die zich lange tijd als een roepende in de Republikeinse politieke woestijn tegen militair optreden tegen Irak verzette, maar uiteindelijk toch het hoofd boog. Als briljant legerofficier en voormalig deelnemer aan de Vietnam-oorlog was hij überhaupt altijd terughoudend geweest bij militaire interventies. Die zouden volgens hem alleen zin hebben als er een duidelijk Amerikaans belang mee gemoeid was en de troepen zich snel zouden kunnen terugtrekken.

Volledig scherm President George Bush en first lady Barbara Bush met Colin Powell in 1991, toen die tijdens een ceremonie in het Witte Huis de Medal of Freedom kreeg. © AP

Ook bij de oorlog om de Iraki’s uit Koeweit te verdrijven in 1991, operatie Desert Storm, behoorde generaal Powell niet tot de haviken. Op zijn bureau in Washington prijkte de tekst van de Griekse historicus Thucydides: “van alle manifestaties van macht is terughoudendheid de meest indrukwekkende”. De operatie Desert Storm bezorgde hem echter wel wereldfaam en een status waar ‘politiek Washington’ niet meer omheen kon.

‘Groot dienaar van de staat’

Voormalig Amerikaans president George W. Bush noemt zijn minister in een reactie “een groot dienaar van de staat”. “Verschillende presidenten hebben vertrouwd op Powells oordeel en ervaring”, schrijft Bush. “Hij werd heel gerespecteerd in het land en het buitenland.”

De huidige Amerikaanse minister van Defensie, Lloyd Austin, heeft ook eer betuigd aan een “groot man”. Austin werd begin dit jaar de eerste zwarte minister van Defensie. “Ik ben een grote vriend en een mentor verloren”, zei hij vanuit Tbilissi, hoofdstad van Georgië.

