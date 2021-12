Voorlopige Britse studie: boosters geven betere bescherming tegen omikron

Vandenbrou­c­ke: “Volgend Overlegco­mité zal niet versoepe­len”

Het Overlegcomité van 22 december gaat niet over versoepelingsmaatregelen. Dat zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit), die vrijdagmiddag vragen over de coronapandemie beantwoordt in de Kamercommissie Gezondheid.

17:16