Vooral tevreden reacties na afloop onderwijsoverleg: "Signaal van waardering aan de jeugd en alle Vlamingen”

Nadat dinsdag een overeenkomst is bereikt tussen de spelers in het onderwijsveld over welke coronamaatregelen zullen gelden bij de start van het nieuwe schooljaar , volgen vooral tevreden reacties. "We zijn tevreden dat we alvast enkele regels kunnen versoepelen die het leren en leven op school meer leefbaar maken", zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, na het onderwijsoverleg. "Uiteraard dienen we waakzaam te blijven zolang niet iedereen gevaccineerd is.” De Vlaamse Scholierenkoepel reageert teleurgesteld.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zat dinsdag samen met het onderwijsveld om te kijken welke maatregelen zouden gelden op de schoolbanken bij het begin van het nieuwe schooljaar. Ze beslisten er onder meer dat leerlingen in het 5e en 6e leerjaar basisonderwijs geen mondmaskers hoeven te dragen. In het secundair onderwijs geldt dat er opnieuw les mag worden gegeven en gevolgd zonder mondmasker, wanneer wordt stilgezeten.

Perspectief

“Ik ben blij dat we een signaal kunnen geven van waardering aan alle Vlamingen in het kader van de vaccinatiecampagne, en zeker aan de jongeren”, zegt Weyts in een reactie na het onderwijsoverleg. “Ik zag het absoluut niet zitten om aan al die jongeren die een inspanning hebben gedaan wat betreft vaccinatie te zeggen: ‘Voor u verandert er niks. En u moet nog altijd acht uur per dag doorbrengen met dat vermaledijde mondmasker.’ Dat vond ik echt geen perspectief”, zegt Weyts. “Ik denk dat we een signaal moeten geven van waardering en appreciatie aan alle Vlamingen en aan de jongeren.”

Volledig scherm Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) © Photo News

In het Brussels gewest blijven de maatregelen door de slechtere coronacijfers wel gehandhaafd zoals deze van toepassing waren op het einde van het afgelopen schooljaar, en dat tot minstens eind september. “Ik vind niet dat Vlaanderen het slachtoffer mag zijn van de geringe vaccinatiegraad en het hoge aantal besmettingen, dus zeggen we wat Brussel betreft: we houden alles bij hoe we vorig schooljaar zijn geëindigd”, zegt Weyts daarover.

De minister doet tot slot een warme oproep: “Laat u vaccineren en laat ons ook eens komaf maken met de beperkingen inzake rechten en vrijheden van alle Vlamingen”.

‘Vaccinatie is de sleutel’

Ook Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, toont zich tevreden. "Het is duidelijk dat vaccinatie de sleutel is tot een terugkeer naar een nog meer normale schoolomgeving”, zegt hij. “We willen dan ook warm oproepen om de stevige vaccinatie-inspanningen voort te zetten, zodat alle 12-plussers zo spoedig mogelijk volledig gevaccineerd zullen zijn.”

Volledig scherm Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. © BELGA

Dezelfde lijn doortrekken

Ook het gemeenschapsonderwijs reageert blij. “We kunnen het schooljaar veel normaler starten dan we het vorige geëindigd zijn, dus over het algemeen zijn we zeer tevreden”, zegt Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van GO!, het onderwijs van de Vlaamse gemeenschap. Dat het mondmasker in veel gevallen niet gedragen moet worden, noemt Pelleriaux goed voor het “pedagogisch comfort”. “Het is veel makkelijker voor leerlingen en leerkrachten.”

“We hebben geprobeerd om dezelfde lijn en regels door te trekken van in de samenleving. Dus bijvoorbeeld in het secundair onderwijs zal de regel gelden van de horeca: als de leerlingen stilzitten op hun bank, moeten ze hun mondmasker niet meer dragen. Wij zijn blij met het feit dat dat nu mogelijk is”, aldus nog Koen Pelleriaux.

Quote Wij onthouden een duidelijk appel om waakzaam te blijven. September is een scharnier­pe­ri­o­de. Gemeenschappelijk Vakbondsfront Onderwijs

“Geen zwart-witverhaal”

De versoepeling van de mondmaskerplicht is geen zwart-witverhaal, klinkt het intussen bij het Gemeenschappelijk Vakbondsfront Onderwijs.

ACOD-onderwijs, COC, COV en VSOA-onderwijs wijzen er op dat het verhaal twee kanten heeft. “Veiligheid en continuïteit van lesgeven moeten prioriteit krijgen.” Het front zegt echter ook: “Wij onthouden een duidelijk appel om waakzaam te blijven. September is een scharnierperiode. Er is de transitie na de zomer met veel terugkerende reizigers, er is de zeer besmettelijke deltavariant, en het vaccineren is nog niet rond en niet mogelijk bij kinderen jonger dan 12 jaar. (...) CO2-meters zijn broodnodig om de situatie goed op te volgen.”

Teleurstelling

“Als dit het is, dan zijn we teleurgesteld”, reageert de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) dan weer. “Jongeren dragen een buitenproportioneel aandeel van de gevolgen van deze pandemie”, zegt voorzitter Louis Notte.

De VSK wijst er in een reactie op dat er bij de scholieren tussen 12 en 17 jaar oud een vaccinatiegraad is van 65 procent. “Met deze vaccinatiecijfers is dit nauwelijks een versoepeling. Kinderen en jongeren gaan nog steeds een grote last dragen. Wanneer kan het eindelijk wat losser”, vraagt VSK zich af. “Er zijn ook lichtpuntjes”, vindt Notte. “De school die nu mondmaskers verplicht op de speelplaats krijgt dat na deze zomer niet meer uitgelegd aan haar leerlingen.”

In Brussel komt er door de slechte coronacijfers dus geen verbetering. “Dat is helemaal erg en illustreert vooral dat jongeren een buitenproportioneel aandeel dragen van de gevolgen van deze pandemie”, besluit de VSK.