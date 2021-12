Vooral ouderen en singles doen in vierde golf beroep op Tele-Onthaal

De oproepcijfers van Tele-Onthaal deinden het voorbije jaar mee op de golven van de coronapandemie. Tijdens de vierde golf is de tendens minder voelbaar, vooral omdat de overheidsmaatregelen minder beperkend zijn voor onze sociale contacten. Tele-Onthaal ontving de voorbije maand 10.817 oproepen, gemiddeld 361 per dag. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar ligt dat aantal bijna 5 procent lager.

Opvallend is wel dat het aandeel senioren dat de hulp inschakelt van Tele-Onthaal opmerkelijk hoog ligt in de vierde golf, zelfs hoger dan bij de voorbije drie golven. Het percentage 50-plussers dat de hulplijn inroept voor een coronagerelateerd gesprek lag de voorbije drie weken op 66,3 procent, een stijging met 6,8 procent in vergelijking met 2020.

Ook het aantal alleenwonenden ligt hoog bij de coronagerelateerde oproepen. Hun aandeel is de voorbije drie weken opgelopen tot 67,6 procent, eveneens hoger dan de 65 procent in 2020. “Singles zijn extra kwetsbaar en worden meer belast omdat hun steunend netwerk vaak kleiner is dan koppels of gezinnen”, aldus Tele-Onthaal.

Het aandeel jongeren ligt dan weer lager: 6,4 procent van de bellers is jonger dan 25 jaar (-2,9 procent in vergelijking met coronagerelateerde gesprekken in 2020), 13,2 procent van de bellers is tussen 25 en 39 jaar (-2,4 procent). Het aandeel veertigers blijft relatief stabiel.

Bij meer dan een op de tien (12,3 procent) van de oproepen was corona een gespreksthema. Vooral ‘angst’ en ‘vaccins’ zijn felbesproken thema’s, maar ook medische of informatieve vragen over quarantaine en het Covid Safe Ticket worden vaak gesteld. Bij veel oproepers groeit ook de achterdocht en rijzen twijfels over de medische wereld en de politiek. Ook het thema ‘eenzaamheid’ groeit opnieuw in vergelijking met de vorige maanden.

De komende weken verwacht de hulplijn een bijkomende stijging van de oproepcijfers door een voortschrijdend effect van deze vierde coronagolf en de eindejaarsperiode die traditioneel ook een moeilijke tijd is voor vele mensen.

Wie nood heeft aan een goed gesprek kan elke dag terecht bij Tele-Onthaal op het telefoonnummer 106 of via chat via www.tele-onthaal.be.