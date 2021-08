Voor het eerst meer dan 1.000 besmettingen in Australië, ziekenhuizen in Sydney zetten noodtenten op

Australië heeft voor de eerste keer sinds het begin van de coronapandemie meer dan 1.000 besmettingen geregistreerd op 24 uur tijd. New South Wales, de deelstaat waartoe Sydney behoort, registreerde een recordaantal van 1.039 besmettingen. Twee ziekenhuizen in Sydney hebben noodtenten opgezet om het aantal coronapatiënten op te vangen.

De huidige coronagolf, versterkt door de snelle verspreiding van de deltavariant, ging midden juni van start en telt al meer dan 15.000 besmettingen. De eerste besmettingen werden in Sydney geregistreerd, ondertussen breidde de pandemie zich uit tot kleinere steden.

Ondanks de stijgende cijfers en de toenemende druk op de ziekenhuizen, heeft deelstaatpremier Gladys Berejiklian een beperkte versoepeling van de lockdownmaatregelen aangekondigd voor de gevaccineerden vanaf midden december. Van zodra 70 procent van 8 miljoen inwoners volledig gevaccineerd is, mogen mensen weer in groepen van vijf buiten samenkomen in zones die niet gevoelig zijn. De huidige lockdownmaatregelen gelden voorlopig tot 10 september.

"Dat was de beste optie om de mentale gezondheid en het welzijn van onze bevolking te beschermen en het risico zo klein mogelijk te houden", aldus Berejiklian. Ze verzekerde dat het gezondheidssysteem in staat is om het hoofd te bieden aan de stijgende druk door de versterking van de capaciteit. Ze belooft dat "iedereen die hulp nodig heeft, hulp zal krijgen".

Noodtenten

De ziekenhuizen Westmead en Blacktown zien zich gedwongen om tenten op te zetten aan de spoedafdeling om patiënten op te vangen en te screenen. Die tenten moeten helpen om “vertragingen weg te werken", aldus een woordvoerder van de gezondheidsdiensten in Sydney.

Volledig scherm Gladys Berejiklian. © EPA

Nog in Australië is er een bescheiden heropflakkering van de pandemie in Melbourne, in de deelstaat Victoria, met 80 nieuwe besmettingen in de afgelopen 24 uur.

Meer dan de helft van de 25 miljoen Australiërs zijn momenteel in lockdown. In Sydney duurt die al twee maanden. Het land telt in totaal al bijna 48.000 besmettingen en 1.000 doden.

De vaccinatiecampagne, die erg traag op gang kwam, heeft de afgelopen weken een boost gekregen door de levering van extra dosissen. Een derde van de bevolking is al volledig gevaccineerd.