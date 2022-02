Von der Leyen spreekt zich uit voor toetreding Oekraïne tot EU: “Ze horen bij ons en we willen hen erbij”

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft maandag aan de EU gevraagd om Oekraïne ‘onmiddellijk’ lid te maken via een speciale procedure. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen had zich zondag uitgesproken vóór een toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. “Ze horen bij ons, en we willen hen erbij”, zei ze in gesprek met Euronews.

“Op termijn horen zij inderdaad bij ons”, zei Von der Leyen over de Oekraïners toen zij gisteren door een verslaggever van Euronews naar een mogelijke toetreding van Oekraïne tot de EU werd gevraagd. Von der Leyen benadrukte dat er op verschillende gebieden al nauw wordt samengewerkt tussen de EU en Oekraïne. “Ze horen bij ons en we willen hen erbij”, klonk het nog.

‘Cruciaal moment’

Op zaterdag drong de Oekraïense president Volodimir Zelenski nog aan op een besluit over de kwestie. “Het is een cruciaal moment om de langdurige discussie voor eens en voor altijd af te sluiten en een besluit te nemen over een EU-lidmaatschap van Oekraïne”, schreef de president in een tweet. Afgelopen nacht liet Zelenski op Twitter weten gebeld te hebben met Von der Leyen. Naast het Oekraïense lidmaatschap van de Europese Unie kwamen ook onderwerpen als militaire en financiële steun aan bod, aldus de president.

In een videoboodschap maandag laat Zelenski verstaan formeel aan de Europese Unie gevraagd te hebben om Oekraïne onmiddellijk lid te maken, via een speciale procedure. “Ons doel is om samen te zijn met alle Europeanen en om gelijk te zijn. Dat is het belangrijkste. Ik ben er zeker van dat we het verdienen”, zei de president in een videoboodschap die werd gedeeld op sociale media.

Oekraïne werkt al enige tijd toe naar een toetreding tot de Unie. De doelstelling is sinds 2019 ook in de grondwet verankerd. Het zijn België en de andere 26 lidstaten die er uiteindelijk over beslissen. Maar er zijn meningsverschillen, liet voorzitter Charles Michel van de raad van EU-regeringsleiders al verstaan. Hij wijst erop dat uitbreiding van de unie gevoelig ligt bij de lidstaten. Een eventueel besluit vereist unanimiteit.

Historische overeenkomst

Von der Leyen en EU-buitenlandchef Josep Borrell kondigden zondag straffe nieuwe maatregelen aan tegen de Russische invasie van Oekraïne. Zo is het gehele EU-luchtruim tot nader order gesloten voor Russische vliegtuigen. Als gevolg moeten vluchten die vanuit Rusland westwaarts vliegen ver uitwijken. “Dat geldt ook voor de privétoestellen van Russische oligarchen”, onderstreepte Von der Leyen.

Daarnaast is de Europese Commissie tot de historische overeenkomst gekomen om wapens te leveren aan Oekraïne. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de Unie dat ze als geheel wapens zendt naar een gebied dat aangevallen wordt. Naast wapentuig, munitie en ‘niet-dodelijke’ materialen als helmen en EHBO-trommels, zijn de EU lidstaten ook bereid gevechtsvliegtuigen te leveren die door de Oekraïners bemand kunnen worden, aldus Borrell. In totaal wordt 500 miljoen euro uitgetrokken voor militaire steun aan Oekraïne.

Verder worden de Russische zenders Russia Today en Sputnik geweerd omdat ze als spreekbuis voor het Kremlin dienen. “Zij zullen hun leugens om Poetins oorlog te rechtvaardigen en verdeeldheid te zaaien in onze unie niet langer kunnen verspreiden”, aldus Von der Leyen.

Veel EU-landen hebben ook al zelf besloten zware wapens naar Oekraïne te sturen. De EU-ministers van Defensie houden maandagmiddag digitaal overleg over de situatie. Ze bespreken onder meer waar Oekraïne verder behoefte aan heeft.

Borrell zei zondag nog te vrezen dat het conflict niet in Oekraïne zal eindigen. Hij denkt dat Rusland na Oekraïne verder wil trekken naar Georgië, Moldavië en de westelijke Balkan.

