Von der Leyen pakt overwinsten van energiebedrijven aan: “Dit moet meer dan 140 miljard euro opleveren voor energiefactuur”

Het afromen van de winsten van energiebedrijven die elektriciteit tegen een lage kostprijs produceren, moet voor de lidstaten van de Europese Unie meer dan 140 miljard euro vrijmaken om de impact van de hoge energieprijzen te verzachten. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen gezegd tijdens haar State of the Union in het Europees Parlement in Straatsburg.

Het was al bekend dat de Commissie een plafond (‘cap’) zal voorstellen op de winsten die bedrijven maken die elektriciteit produceren uit bijvoorbeeld duurzame energie en kernenergie. De details van het voorstel worden later op de dag gepresenteerd, maar volgens voorzitter Von der Leyen moet de ingreep 140 miljard euro opleveren.

Van de grote olie-, gas- en steenkoolbedrijven verwacht de Commissie een “crisisbijdrage”, zei Von der Leyen. “Dit zijn allemaal noodmaatregelen en tijdelijke maatregelen waar we aan werken, zoals ook onze discussies over prijsplafonds.” Over die laatste maatregel, waar onder meer België hard op aandringt, kon ze tijdens haar toespraak nog geen details geven.

Von der Leyen zei wel dat ze de impact van de gasprijs op de vorming van de elektriciteitsprijs wil verminderen. Ze stelt een “diepgaande en omvangrijke hervorming” van de elektriciteitsmarkt in het vooruitzicht. Energiebedrijven die met financiële problemen kampen, zullen op liquiditeitssteun kunnen rekenen. In oktober zal de Commissie daarom een hervorming van de tijdelijke kaderregeling voor staatssteun voorstellen.

Lithium en zeldzame aardmetalen

Om te vermijden dat de Europese Unie voor kritieke grondstoffen als lithium en zeldzame aardmetalen te afhankelijk wordt van China moet het handelsbeleid van de Europese Unie een boost krijgen. Von der Leyen wil daarom voortmaken met de ratificatie van de akkoorden die al met Chili, Mexico en Nieuw-Zeeland afgesloten werden en wil de onderhandelingen met Australië en India een nieuwe impuls geven.

“Lithium en zeldzame aardmetalen zijn momenteel gas en olie aan het vervangen als middelpunt van onze economie. Tegen 2030 zal onze vraag naar zulke zeldzame aardmetalen vervijfvoudigd zijn”, zei Von der Leyen. “Dit is een goed teken, want het betekent dat onze Europese Green Deal snel vooruitgaat. Maar het minder goede nieuws is dat één land de markt domineert.”

Strategische reserves

Bijna 90 procent van de zeldzame aardmetalen en 60 procent van het lithium worden vandaag in China verwerkt. Met een nieuwe verordening inzake kritieke grondstoffen wil de Commissie garanderen dat de EU toegang blijft hebben tot zulke grondstoffen. “We zullen strategische reserves aanleggen voor wanneer de bevoorrading in gevaar komt”, klonk het. “We weten dat deze aanpak kan werken. Vijf jaar geleden lanceerde Europa een alliantie voor batterijen. Binnenkort zal twee derde van de batterijen die we nodig hebben in Europa geproduceerd worden.”

De verwachtingen waren hoog gespannen voor de derde State of the Union. Uit gelekte documenten bleek dat alle lidstaten hun stroomverbruik met 10% per maand zouden moeten verminderen. Tijdens de piekuren – waarop dat verbruik verwacht wordt het hoogst te zijn – wil de Commissie dat het verbruik met 5% wordt verminderd, wat ook verplicht zou worden.

Oorlog in Oekraïne

Von der Leyen had het ook over de solidariteit met Oekraïne. Ze prees de vrouw van president Volodymyr Zelensky, die als eregast aanwezig was, voor haar moed.

“Het Oekraïense volk staat sterk omdat mensen als president Zelensky, zijn echtgenote en hun kinderen na de Russische invasie in Kiev gebleven zijn om weerstand te bieden aan het meedogenloze gezicht van het kwaad”, klonk het. “Het vergt immense moed om je te verzetten tegen president Poetin, maar dat loont nu. Wij bedanken jullie daarvoor.” Voor de gelegenheid was ze gekleed in een blauw-gele combinatie, de kleuren van de vlag van Oekraïne. Zelenska was gehuld in het wit van de onschuld.

100 miljoen voor Oekraïense scholen

De EU trekt 100 miljoen euro uit om kinderen in Oekraïne te helpen in het nieuwe schooljaar, maakte de Duitse bekend. “Een half miljoen kinderen gaan in de EU naar school. Maar heel veel kinderen die in Oekraïne achtergebleven zijn, hebben geen klaslokaal om naartoe te gaan. De toekomst van Oekraïne begint in de scholen.”

Ook de Europese waterstofstrategie, de herlancering van handelsgesprekken om de Europese inkomstenbronnen te diversifiëren, het tekort aan grondstoffen en de verdediging van de fundamentele waarden zijn thema’s die aan bod kwamen tijdens de toespraak van Von der Leyen.

De plannen worden vanmiddag toegelicht door vicevoorzitter Frans Timmermans en Eurocommissaris voor Energie Kadri Simson. Op 30 september komen de energieministers van de EU opnieuw in een spoedzitting in Brussel bijeen om al dan niet in te stemmen met de plannen, die ze zelf moeten uitvoeren.

