Von der Leyen haalt fel uit naar Londen: “We wachten nog steeds op eerste AstraZeneca-dosissen uit het VK”

De Europese Commissie wil er alles aan doen om de vaccinatiecampagnes in de EU te versnellen. Voorzitter Ursula von der Leyen kijkt daarvoor onder meer naar het Verenigd Koninkrijk, dat wel in Europa geproduceerde vaccins ontvangt, maar zelf niets exporteert. "Als de situatie niet verandert, moeten we misschien overwegen om de export naar vaccinproducerende landen afhankelijk te maken van hun eigen export", zei von der Leyen tijdens een persconferentie, waarmee ze hintte op een exportverbod of zelfs nog steviger maatregelen, zoals de opschorting van patenten. "Alle opties liggen op tafel."

De Commissie stelde vandaag het nieuwe vaccinatiecertificaat en een stappenplan voor de graduele heropening van de samenleving voor. Von der Leyen gebruikte het perspodium echter om de boodschap kracht bij te zetten dat de vaccinatie in Europa dringend snelheid moet maken. Niet alleen houdt ze vast aan de ambitie om tegen het einde van de zomer 70 procent van de volwassen Europeanen volledig gevaccineerd te hebben, bovendien evolueert de epidemiologische situatie allesbehalve positief. Von der Leyen ontwaart een nieuwe golf.

Lees ook AstraZeneca levert maar 70 miljoen vaccins aan Europa in tweede kwartaal in plaats van beloofde 180 miljoen

Uitvoervergunningen

Om meer vaccins ter beschikking te hebben voor haar eigen burgers, blijft de Commissie de farmabedrijven achter de veren zitten om hun productie op te voeren, maar wil ze ook haar export naar derde landen herevalueren.

De voorbije anderhalve maand werden vanuit de EU 41 miljoen vaccindosissen uitgevoerd naar 33 landen buiten de Unie. Von der Leyen kon die info naar eigen zeggen maar geven dankzij het mechanisme voor uitvoervergunningen waar de EU sinds 1 februari over beschikt. Daarmee controleert ze de vaccinproducenten waarmee de EU-lidstaten aankoopcontracten hebben gesloten, maar die ook naar derde landen willen exporteren. In de afgelopen zes weken werd slechts 1 uitvoerverbod uitgevaardigd - voor de export van 250.000 AstraZeneca-vaccins vanuit Italië naar Australië - en werden er 314 verzendingen toegestaan.

Quote Als de situatie niet verandert, moeten we misschien overwegen om de export naar vaccinpro­du­ce­ren­de landen afhanke­lijk te maken van hun eigen export. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen

Maar geconfronteerd met deze cijfers en met de huidige stand van de epidemie dringt von der Leyen aan op meer reciprociteit en proportionaliteit. Wat dat laatste betreft, vroeg ze zich luidop af of het nog nut heeft te exporteren naar landen waar de vaccinatiegraad hoger ligt dan in de EU. De samenwerking met COVAX, dat de verdeling van vaccins naar lage- en middeninkomenslanden regelt, stelt von der Leyen voor alle duidelijkheid niet in vraag.

"Wat reciprociteit betreft: als de situatie niet verandert, moeten we misschien overwegen om de export naar vaccinproducerende landen afhankelijk te maken van hun eigen export", zei de Commissievoorzitter. Von der Leyen kijkt met name naar het Verenigd Koninkrijk, dat in februari en maart 10 miljoen dosissen ontving, maar zelf niets uitvoerde naar de EU. "In ons contract met AstraZeneca staat zelfs dat het in twee Britse bedrijven kan produceren voor de Europese markt, maar we wachten nog steeds op de eerste dosissen uit het VK", maakte von der Leyen de inzet duidelijk.

Exportverbod

Von der Leyen sprak van een "open uitnodiging" voor Londen, maar liet verstaan dat ze tot verregaande maatregelen bereid is, van een exportverbod tot meer. Toen een journalist vroeg of ze bereid is artikel 122 van het Europees verdrag te overwegen, dat een inbeslagname van vaccins of de opschorting van eigendomsrechten mogelijk kan maken, antwoordde ze: "alle opties liggen op tafel". Het inroepen van zulke noodmaatregelen werd eerder al geopperd door Europese Raadsvoorzitter Charles Michel.

Quote De productie in en de levering aan de Europese Unie moet de absolute prioriteit zijn. Commissievoorzitter Ursula von der Leyen

"We zitten in de crisis van de eeuw en sluiten niets uit. We moeten ervoor zorgen dat de Europeanen zo snel mogelijk gevaccineerd raken. Daarom moet de productie in en de levering aan de Europese Unie de absolute prioriteit zijn", zei von der Leyen. Op de Europese top van volgende week donderdag en vrijdag zal ze de situatie bespreken met de staatshoofden en regeringsleiders. Haar verklaringen van woensdag mogen alvast als een fikse waarschuwing aan het adres van Londen gelden.

Met de Verenigde Staten stelt zich overigens geen probleem, zei ze nog. Het land voert geen afgewerkte vaccins naar Europa uit, maar omgekeerd gaan er ook geen vaccins van Europa naar de VS. De handel in vaccinonderdelen en -ingrediënten is er wel, maar die verloopt vlekkeloos, aldus von der Leyen.