Volkswagen weigert gestolen auto met ontvoerd kind op te sporen vanwege onbetaalde rekening

Carjackers gingen er vorige week in de buurt van Chicago vandoor met een Volkswagen. Een 34-jarige vrouw parkeerde haar Volkswagen SUV op de oprit. Terwijl ze een van haar kinderen naar binnen bracht, bleef haar andere kind, een 2 jaar oude zoon, op de achterbank zitten.

Toen de vrouw buitenkwam om hem op te halen, draaide een witte BMW op haar oprit. Aan de passagierszijde stapte een man uit die razendsnel plaatsnam in de Volkswagen. “Het slachtoffer probeerde haar 2-jarige zoon in veiligheid te brengen, waarop een gevecht ontstond”, meldt de politie. “De dader viel daarop de vrouw aan en werkte haar tegen de grond. Vervolgens stal hij haar auto met het kind er nog in.”

Moeder zwaargewond bij carjacking

De carjackers sloegen met beide wagens op de vlucht en reden daarbij de mama van het kind aan. Die raakte zwaargewond, maar slaagde er nog in de politie te verwittigen.

Agenten smeekten om locatie

Daarbij liep het fout. Volkswagen wilde het volgapparaat in de wagen pas activeren nadat eerst een onbetaalde rekening van 150 dollar (140 euro) was betaald. “De moeder had die niet betaald”, vertelde een politieman aan ‘Chicago Sun Times’. De agenten legden de urgentie uit en smeekten om de locatie van de wagen, maar de vertegenwoordiger van Volkswagen Car-Net gaf geen krimp en verwees naar het bedrijfsbeleid.