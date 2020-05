Volkswagen onder vuur na discriminerende reclamespot op Instagram JOBR

20 mei 2020

15u00

Bron: DPA, Bloomberg 1 De Duitse autobouwer Volkswagen ligt onder vuur voor een reclamefilmpje op Instagram dat discriminerende beelden en taal zou bevatten. Het bedrijf heeft de campagne intussen ingetrokken en excuses aangeboden.

Het korte videoclipje was bedoeld als promotiecampagne voor het nieuwste Golf-model. In het filmpje is te zien hoe een grote witte hand een zwarte man als een marionet voortbeweegt en in een café gooit. In de zwevende letters op de beelden zou ook even een racistische term voor zwarte mensen te zien geweest zijn.

In der neuen #VW-Werbung wird rein zufällig ein schwarzer Mann von einer weißen Hand hin und her geschubst und anschließend in ein Haus mit der Überschrift „petit colon“ geschnipst. Die ersten eingegeben Buchstaben ergeben das N-Wort. Ich könnte kotzen. pic.twitter.com/XnqSM41IIQ Felix Edeha(@ FelixEd93) link

Na stevige kritiek op Instagram heeft Volkswagen de reclamecampagne ingetrokken. “De video is ongetwijfeld verkeerd en smakeloos”, reageert de autobouwer. “We distantiëren en verontschuldigen ons. We zullen onderzoeken hoe dit is kunnen gebeuren en onze conclusies trekken.”

“Ebit macht frei”

Volkswagen-CEO Herbert Diess lag vorig jaar nog onder vuur omdat hij de slogan “Ebit macht frei” had gebruikt om het winstpotentieel van de autoconstructeur te omschrijven, een zinnetje dat wel erg veel weg heeft van de beladen nazileuze “Arbeit macht frei”. Het bedrijf nam toen afstand van die uitspraak en benadrukte dat het elke vorm van racisme, xenofobie en discriminatie afwijst, zeker gezien de geschiedenis van Volkswagen. Het bedrijf werd in 1937 opgericht in nazi-Duitsland.

