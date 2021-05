Volgend Overlegcomité uitgesteld naar 4 juni - Malta claimt “collectieve immuniteit”

Litouwen stelt onderzoek in nadat vliegtuig met kritische journalist aan boord plots wordt gedwongen te landen in Wit-Rus­land

24 mei Een Ryanair-vliegtuig dat onderweg was van Athene naar Vilnius, heeft gisteravond een gedwongen landing gemaakt in de Wit-Russische hoofdstad Minsk. Aan boord van het vliegtuig zat de 26-jarige journalist en blogger Roman Protasjevitsj, die internationaal wordt gezocht door de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko, en gisteravond in Minsk werd opgepakt. De Litouwse regering veroordeelt de omleiding van het vliegtuig scherp en noemt het een “daad van staatsterrorisme”, gericht tegen de veiligheid van burgers van de EU en andere landen.