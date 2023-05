Volgend jaar moet Hongarije Raad van EU voorzitten, maar parlementsleden willen dat tegenhouden: “Dit is het moment van waarheid”

“De Europese Unie kan niet worden geleid door een autocratische leider, die anti-lgbtq+-wetgeving doorvoert en die week in week uit zijn vriendschap met Poetin betoont.” Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld) beschrijft met één zin het onbehagen in Brussel over het nakend Hongaars voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Donderdag stemt het Europarlement een resolutie om dat te proberen tegen te houden.

Het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie is een belangrijke gebeurtenis voor een lidstaat. Tijdens een periode van zes maanden zijn diplomaten van dat land namelijk verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van de Europese wetgeving. De verschillende vergaderingen van de nationale vakministers moeten namelijk worden voorbereid. Zo is het nu bijvoorbeeld Zweden dat de controversiële natuurherstelwet bespreekt met de andere EU-landen.

Tweede helft van 2024

Van juli tot december 2024 is het de beurt aan Hongarije, volgens de beurtrol die enkele jaren geleden afgesproken werd. Dat maakt ministers en parlementsleden zenuwachtig, want de rechten van lgtbtq+-mensen in Hongarije zijn nog steeds in gevaar en de rechtsstaat is er niet onafhankelijk. Woensdag staat een debat over de situatie op de agenda van het Europees Parlement.

Volledig scherm Gwendoline Delbos-Corfield van de groene fractie trekt de resolutie in het Europees Parlement waaraan ook de christendemocratische, socialistische, liberale en linkse fracties meewerken. © Michel Christen

“Het was tot nu toe een taboe om het te hebben over het Hongaars voorzitterschap”, legt parlementslid Gwendoline Delbos-Corfield van de groene fractie uit tijdens een persconferentie woensdagvoormiddag. De Franse wijst erop dat Hongarije de Raad voorzit net na de Europese verkiezingen. “Tijdens dit voorzitterschap zet je de komende vijf jaar van de EU in gang. De nieuwe Europese Commissie wordt dan ondervraagd en ook de oorlog in Oekraïne zal dan nog niet afgelopen zijn”, zegt ze.

Improvisatie

De parlementsleden zullen van de lidstaten eisen dat ze Hongarije buitenspel zetten. Hoe dat moet gebeuren, is onduidelijk, want er zijn geen procedures of regels voor. “We moeten ze uitvinden, want zelfs experts weten niet hoe het zou moeten verlopen. Maar dat doen we al sinds we Hongarije zijn beginnen te sanctioneren”, aldus Delbos-Corfield.

Nederlands parlementslid Sophie in ’t Veld van de liberale fractie suggereert tijdens de persconferentie van de vijf grote politieke fracties dat Hongarije aan de kant geschoven kan worden door vanuit het Europees Parlement niet met het land samen te werken. Al kan daardoor het wetgevingsproces fel vertraagd worden.

Volledig scherm Hilde Vautmans (Open Vld) in het Europees Parlement. © Alexis Haulot

Ook voor Belgisch Parlementslid Hilde Vautmans van de liberale fractie kan Hongarije geen voorzitter zijn van de Raad van de Europese Unie. “Dit is het moment van de waarheid. Nu moeten de Europese Unie en vooral de lidstaten laten zien dat ze onze gemeenschappelijke waarden en normen ook echt serieus nemen. Voor mij is het duidelijk: geen waarden en normen? Dan ook geen plaats in Europa, en zeker geen Europees geld”, schrijft ze in een persbericht.

“Complete nonsens”

De Hongaarse minister van Justitie Judit Varga zette de hele discussie dinsdag weg als “complete nonsens”. Ze laakte “de politieke druk” van het Europees Parlement, dat volgens haar weigert het resultaat van de verkiezingen in Hongarije te aanvaarden en zich mengt met zaken waarin het geen rol te spelen heeft.

Volledig scherm Judit Varga, de Hongaarse minister van Justitie. © AFP

Hongarije bekleedde ook in 2011 al eens het voorzitterschap. Ditmaal zou het wel de eerste keer zijn dat een lidstaat dat doet terwijl er een zogenaamde artikel 7-procedure tegen hem loopt. Die procedure moet verzekeren dat de lidstaten de fundamentele waarden van de EU respecteren. Daarnaast worden ook miljarden euro’s aan subsidies voor Boedapest geblokkeerd vanwege tekortkomingen in de bestrijding van corruptie en de onafhankelijkheid van media en gerecht.

Polen aan zet in 2025

Dinsdag hielden de ministers in Brussel opnieuw hoorzittingen in het kader van de artikel 7-procedure. Niet enkel met Hongarije, maar ook met Polen, de enige andere lidstaat waartegen deze procedure is gelanceerd. In januari 2025 moet Polen volgens de planning het voorzitterschap overnemen van Hongarije.