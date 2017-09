Volg vanaf 13u30 alle ontwikkelingen uit de Premier League via onze liveblog

Vandaag staat speeldag zeven op het programma in de Premier League. De Tottenham-Belgen bijten om 13u30 al de spits af. De Spurs trekken naar het Huddersfield van Laurent Depoitre. Om 16u ontvangt man in vorm Romelu Lukaku met Manchester United dan weer hekkensluiter Crystal Palace, waar de geblesseerde Benteke ontbreekt. Hét zwaartepunt van het zaterdagvoetbal in de Premier League is er echter om 18u30. Dan trekt het Manchester City van Kevin De Bruyne naar Stamford Bridge voor de absolute kraker tegen Chelsea.



Volg alle actie in de Premier League LIVE vanaf 13u30!