Volg morgen in HLN LIVE: experts en ministers gaan discussie aan in ‘Het Corona Debat’

Op initiatief van Medische Wereld gaan corona-experts en de betrokken ministers zaterdagochtend de discussie aan in ‘Het Corona Debat’, dat je live zal kunnen volgen in HLN LIVE. Tijdens het online evenement kan de bevolking ook doneren aan de actie Health For Life , een inzamelactie om de zorginstellingen voor te bereiden op het vervolg van de coronacrisis.