Volg het grote voorzittersdebat ‘Voka Rentrée’ live om 19u

Stekene Wagen uitgebrand na crash tegen boom in Stekene: bestuurder (34) overleden

Deze ochtend rond 4 uur reed een wagen tegen een boom op Baggaart Zuid in Stekene, een parallelweg van de E34. De auto vatte vuur en het slachtoffer kon niet meer gered worden. Het slachtoffer is een 34-jarige man uit Mortsel. De weg is afgesloten. De politie is ter plaatse.

11:00