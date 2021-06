Voetbalicoon David Beckham investeert in elektrische oldtimers

Brouwers kampen met tekort aan bierfles­jes

4:43 De Belgische bier­brouwers worden geconfronteerd met een Europees tekort aan bierflesjes. De vraag steeg in de coronacrisis, want brouwers schakelden over van vaten voor de horeca naar flesjes voor de supermarkt. Bovendien was er daarvoor al schaarste. Dat bericht De Tijd vandaag.