VN-rapport: Syrisch regime zit achter gifgasaanval

Een slachtoffer van de gifgasaanval in Khan Sheikhoun in het noordwesten van Syrië. De Syrische regering van president Bashar al-Assad zit achter de gifgasaanval op de stad Khan Sheikhoun, waarbij in april van dit jaar zeker 83 doden vielen. Dat is de conclusie van een rapport dat gisteren naar de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is gestuurd.

"De Syrische Arabische Republiek is verantwoordelijk voor de aanval met het zenuwgas sarin in Khan Sheikhoun op 4 april 2017", aldus het rapport van de gezamenlijke onderzoekscommissie (JIM) van de VN en de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens.



De aanval leidde tot een Amerikaanse vergelding met raketten op een Syrische luchtmachtbasis van waaruit volgens Washington de vliegtuigen voor de aanval waren opgestegen. Het Syrische regime heeft herhaaldelijk gezegd geen chemische wapens te gebruiken in de nu al langer dan zes jaar durende burgeroorlog.

