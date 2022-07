VN-baas naar Turkije om heropstart Oekraïense graanexport in ruil voor verlichten sancties Rusland

Secretaris-generaal van de VN Antonio Guterres reist vandaag naar de Turkse stad Istanbul, meldt een VN-woordvoerder. De Verenigde Naties en Turkije zetten zich al weken in voor een deal tussen Rusland en Oekraïne die moet leiden tot de hervatting van de Oekraïense graanexport via de Zwarte Zee. Een dergelijke overeenkomst is “in de komende dagen mogelijk", zei de Turkse minister Mevlut Cavusoglu van Buitenlandse Zaken tegen de publieke zender TRT.