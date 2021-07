Vliegtuigje met acht parachutisten meteen na vertrek neergestort in Zweden

Elmira (17) zit besmet in Spanje: “Monitoren doen hun best om ons zo snel mogelijk thuis te krijgen”

18:02 Elmira Vandenbroeck (17) is één van de Vlaamse jongeren die besmet geraakte op reis in Spanje. Ze testte woensdag positief en zit er nu in quarantaine: “De monitoren doen hun best om ons zo snel mogelijk thuis te krijgen.” Vanavond stapt Elmira op de bus richting ons land.