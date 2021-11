Vliegtuigen vertrekken synchroon vanaf parallelle start- en landingsbaan vanop de luchthaven in Heathrow

Vliegtuigen van rivaliserende luchtvaartmaatschappijen British Airways en Virgin Atlantic zijn samen opgestegen op de luchthaven van Heathrow. Deze actie deden ze om het einde van het inreisverbod naar de Verenigde Staten te vieren. Passagiers stonden opgewonden in de rij, omdat ze eindelijk vrienden en familie kunnen bezoeken in de VS.

Twee jaar lang waren passagiers vanuit Engeland niet welkom in de Verenigde Staten. Dat kwam omdat het coronavirus en daarnaast ook de deltavariant sterk aanwezig waren in Europa en vooral in Engeland. De deltavariant kon ervoor zorgen dat de coronabesmettingen in de VS gingen stijgen en was vooral gevaarlijk voor mensen zonder een vaccin.

Vanaf nu is het inreisverbod dus opgeheven en kunnen mensen opnieuw reizen naar de VS, maar dat kan ook niet zomaar. Zo mogen enkel gevaccineerde mensen er binnen en moet iedereen een negatieve coronatest, ten vroegste drie dagen voor het vertrek afgenomen, kunnen voorleggen. Daarnaast vraagt de Amerikaanse regering dat iedereen een mondmasker draagt en meewerkt aan de contactopsporing. In quarantaine gaan, is dan weer niet nodig.

Volledig scherm Vliegtuigen vertrekken gelijktijdig op Heathrow © AP