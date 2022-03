Vliegtuigcrash in China: alle inzittenden omgekomen, 120 van de 132 lichamen geïdentificeerd

Pentagon: "Russen hebben Cherson niet meer volledig onder controle”

Volgens een hoge ambtenaar bij het Amerikaanse Pentagon zou Rusland niet langer de volledige controle hebben over de strategisch belangrijke havenstad Cherson in het zuiden van Oekraïne. Cherson was de eerste grote stad die de Russen veroverden bij hun inval, maar Oekraïne zou de Russische troepen aan het terugdringen zijn. Rusland ontkent het bericht.

25 maart