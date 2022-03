Vliegtuigcrash in China: 120 lichamen geïdentificeerd

Independer Mijn auto is niet meer nieuw: vanaf wanneer moet ik mijn verzeke­ring herbekij­ken?

Wie een autoverzekering zoekt, heeft tal van mogelijkheden. Niet alleen de onderlinge prijzen verschillen sterk, ook de geboden dekking. En laat net dat belangrijk zijn bij eventuele schade of diefstal. Toch is het niet altijd aangewezen om de meest complete of duurste verzekering te nemen. Independer.be legt hoe je de juiste dekking voor je auto kiest.

24 maart