Vliegtuig maakt rechtsomkeer voor dronken passagier, die 18.400 euro brandstof moet betalen LB

30 januari 2019

16u57

Bron: Independent 0 Een Britse passagier moet een Canadese luchtvaartmaatschappij 18.400 euro betalen nadat zijn “absoluut weerzinwekkend” dronken gedrag ervoor zorgde dat zijn vlucht rechtsomkeer moest maken.

De 44-jarige David Stephen Young bekende dat hij de veiligheidsinstructies niet wilde volgen en zich verzette bij zijn arrestatie. Door zijn gedrag moest vliegmaatschappij WestJet brandstof dumpen en medepassagiers compensatie betalen.

Young, een alcoholicus, was al 18 maanden nuchter toen hij op 4 januari herviel en zes alcoholische drankjes consumeerde terwijl hij op zijn vlucht van het Canadese Calgary naar Londen wachtte. In Canada had hij zijn moeder bezocht nadat hij in een depressie was gesukkeld door zijn scheiding en de dood van een familielid.

Tijdens het opstijgen probeerde hij herhaaldelijk op te staan en schold hij de bemanning en een medepassagier de huid vol. Na een uur besloot de piloot terug te vliegen naar Calgary. Om daar veilig te kunnen landen, moest hij zowat 10.000 liter brandstof dumpen. Young werd na de landing aangehouden en na een week op borgtocht vrijgelaten. WestJet verloor daarnaast ook 175.000 euro aan compensatie voor de medepassagiers, ze kan dit bedrag nog van Young terugeisen in een burgerlijke rechtszaak.