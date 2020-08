Vliegtuig Air India glijdt van landingsbaan en breekt in stukken HR

07 augustus 2020

18u03

Bron: Reuters, belga 0 In de Indiase staat Kerala is een toestel van Air India Express bij de landing op de luchthaven van Calicut van de landingsbaan afgeweken, zo melden Indiase en andere media. Aan boord van het vliegtuig dat in Dubai was opgestegen, bevonden zich bijna 200 mensen.

Officiële berichten over slachtoffers zijn er nog niet, maar volgens diverse media zouden er minstens twee doden zijn gevallen. Op beelden die op sociale media circuleren is te zien dat het vliegtuig in twee stukken is gebroken. De hulpdiensten zijn ter plaatse en hebben een reddingsoperatie gestart.

Visuals from the #AirIndia crash site in Calicut. @ANI @ndtv @republic Let’s pray for the victims. pic.twitter.com/D9INysrmFb Pranoy Ray(@ aviatorpranoy) link