Vliegtuig Air India glijdt van landingsbaan en breekt in stukken: “14 doden, 15 anderen raakten zwaargewond” HR TTR

07 augustus 2020

18u03

Bron: Reuters, belga 1 In de Indiase staat Kerala is deze avond plaatselijke tijd een toestel van Air India Express bij de landing op de luchthaven van Calicut van de landingsbaan afgeweken. Daarbij zijn minstens veertien doden gevallen, onder wie de twee piloten van het vliegtuig, zo melden Indiase en andere media. Zo’n vijftien mensen raakten zwaargewond.

Aan boord van het verongelukte toestel dat in Dubai was opgestegen, bevonden zich 174 passagiers. Op het moment van het incident, vlak bij het Zuid-Indiase stad Kozhikode, was het hevig aan het regenen. Op beelden die op sociale media circuleren is te zien dat het vliegtuig in twee stukken is gebroken.

Kozhikode ligt in de zuidelijke deelstaat Kerala, waar het slechte weer momenteel voor veel ellende zorgt. Door de zware regenval vond er ook een aardverschuiving op een theeplantage plaats, waarbij zeker vijftien medewerkers omkwamen. Ze werden in hun slaap verrast door de modderstroom die hun huisjes wegvaagde.

