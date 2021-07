Vlamingen kochten in 2020 meer bioproducten

Brussel haalt vaccinatie­graad van 70% niet tegen midden juli

14:15 In het Brussels Gewest is het aantal toegediende eerste dosissen in de afgelopen week achteruitgegaan. De vaccinatiebereidheid in de hoofdstad brokkelt af. Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie, maakte op de wekelijkse persmeeting bekend dat de doelstelling om tegen midden juli 70 procent van alle volwassen Brusselaars een eerste prik te geven niet gehaald wordt.