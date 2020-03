Exclusief voor abonnees Vlamingen getuigen over de ‘hel Italië’: “Onze twee lieve buren zijn gestorven, net als twee vrienden. Niets is nog het oude” Fien Tondeleir

13 maart 2020

16u54 12 Twee lieve buren en twee vrienden uit de schilderklas. Johan en zijn vrouw Carine, in november 2018 vanuit Kortrijk naar Italië verhuisd om dichter bij hun zoon en kleinkinderen te zijn, verloren in één week tijd vier kennissen die besmet raakten met het coronavirus. “We profiteerden van ons leventje in dit prachtige land, maar nu? Niets is nog het oude.”

Gisteren, 19 uur. Een mailtje van een zekere Johan Ramon. “Jullie vragen om getuigenissen van Vlamingen in Italië? Waarom hoor ik niemand? Denken jullie dat onze situatie hier niet spectaculair genoeg is? Ik verloor vandaag twee lieve buren en eerder al twee vrienden. We zijn afgescheiden van onze zoon en twee kleindochters die op 20 kilometer van ons wonen. Besef je wat dat is? Afgesloten zijn van alle sociale contact? Niemand die ook maar een beetje begrijpt wat hier gaande is.”

