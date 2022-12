Vlaming (74) “in hoofd geschoten” terwijl hij bij vrouw ligt te slapen in Nederland

Een 74-jarige man uit Overijse (Vlaams-Brabant) is in de nacht van donderdag op vrijdag neergeschoten in het Nederlandse Alblasserdam, op zo'n 20 kilometer van Rotterdam. Bronnen vertelden aan ‘De Telegraaf’ dat het slachtoffer een kogel in het hoofd kreeg. De man raakte volgens de politie zwaargewond en is overgebracht naar het ziekenhuis.

De schietpartij vond plaats in een woning aan de Puntweg in Kinderdijk, vlakbij Alblasserdam in Zuid-Holland. In de woning, een groot landhuis dat uitkijkt op het water, was ook een vrouw aanwezig. Zij bleef ongedeerd. Het slachtoffer is een 74-jarige man uit Overijse.

Ambulancepersoneel werd volgens ‘De Telegraaf’ in eerste instantie op afstand gehouden, totdat de politie het sein veilig gaf om de villa naar binnen te kunnen. Daar troffen ze de man aan die in zijn hoofd was geschoten, klinkt het. Het slachtoffer is volgens de politie zwaargewond geraakt en is overgebracht naar het ziekenhuis.

Het incident gebeurde rond 00.30 uur, toen de man en de vrouw lagen te slapen. Een of meer daders zijn mogelijk de woning binnengedrongen en gingen er na het schietincident vandoor in onbekende richting. Of er sprake is van een woningoverval, een inbraak of een ander scenario wordt onderzocht. De politie heeft een groot gebied rondom het landhuis afgezet, agenten in witte pakken lopen in en uit.

Wat er zich exact heeft afgespeeld, is een raadsel. Er is nog niemand aangehouden.

Omwonenden vertelden aan AD.nl dat de man regelmatig op bezoek komt bij de vrouw. Zij zou daar alleen wonen. Haar echtgenoot overleed enkele jaren geleden. Het slachtoffer zou volgens buurtbewoners haar vriend zijn. “Het is vreselijk, alsof we in een slechte film zitten”, zegt een bewoonster van de Puntweg waar slechts drie adressen zijn aan het einde van een weg langs het water. De politie is op zoek naar getuigen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.