Vlaming 24 uur vast op Schiphol door personeelstekort: “Niemand kreeg bagage terug”

Audit rond kinderop­vang bevestigt problemen met inspectie en handhaving: “De uitdagin­gen zijn niet min”

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) heeft de resultaten ontvangen van de audit over de kinderopvang. Die audit van Audit Vlaanderen kwam er na het drama in ‘t Sloeberhuisje waarbij een meisje van 6 maanden oud het leven liet na mishandeling, en evalueerde het proces van inspectie en handhaving in de kinderopvang. Volgens Crevits toont de audit aan “dat de processen rond meldingen, klachten en handhaving onvoldoende onder controle zijn”. Ze vraagt van haar diensten een “duidelijk en volledig plan van aanpak”.

