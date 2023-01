Vlaanderen zegt ja tegen JEZ!: opvolger Rode Neuzen Dag zamelt vanaf vandaag geld in voor jongerenprojecten

Vandaag weerklinkt het startschot van de grootste goeddoelactie voor jongeren in Vlaanderen. JEZ!, de opvolger van Rode Neuzen Dag, gaat geld inzamelen voor 200 organisaties die zich inzetten voor jonge mensen. Slechthorende jongeren de kneepjes van het toneelspelen aanleren, of jonge mensen leren omgaan met rouw: het zijn slechts twee van de initiatieven.

Rode Neuzen Dag gaf zes jaar lang kwetsbare jongeren een duwtje in de rug door mentale problemen bespreekbaar te maken en geld in te zamelen voor projecten en organisaties die zich daarvoor inzetten. In 2021 werd 3 miljoen euro opgehaald. Vorig jaar vonden HLN, VTM, Qmusic en Belfius dat het tijd was voor iets nieuws, en dat nieuwe en bredere project luistert dus naar de naam JEZ!. Het letterwoord staat voor Jong En Zot, maar ook Jong En Zelfzeker of Jong En Zorgzaam.

200 projecten voor jongeren

Vandaag wordt de campagne van het nieuwe jongerencollectief JEZ! officieel in gang geschoten. Bedoeling is dus om zoveel mogelijk geld op te halen voor projecten. Organisaties die de steun van het JEZ!-fonds willen, konden een voorstel indienen bij de Koning Boudewijnstichting. Zo’n 200 projecten uit Vlaanderen en Brussel werden uitgekozen. Zo is er bijvoorbeeld de vzw Lovesafely die zich inzet voor het bespreekbaar maken van toxische relaties bij jongeren vanaf 15 jaar. En ook de vzw Missing You, die jaarlijks aan honderden kinderen, jongeren en jongvolwassenen de mogelijkheid biedt om leren om te gaan met verlies.

Quote Wij zeggen alvast volmondig JA! tegen JEZ! JEZ!-ambassadeurs Nora, Tom en Jonas

Het startschot wordt vandaag bij Qmusic gegeven door de drie JEZ!-ambassadeurs Qmusic-DJ Tom De Cock, VTM-gezicht Nora Gharib en HLN-TikTokker Jonas Lips. “Toen we de vraag kregen of we mee onze schouders wilden zetten onder dit unieke project hebben we geen moment getwijfeld. Want wat is er mooier dan er mee voor te kunnen zorgen dat zoveel jongeren dankzij JEZ! dat extra duwtje in de rug krijgen. Wij zeggen alvast volmondig JA! tegen JEZ!”, aldus de drie ambassadeurs.

Joepie met Pommelien

De komende maanden zal de JEZ!-campagne over Vlaanderen uitgerold worden. Op maandag 13 februari wordt de grootste tombola van het land georganiseerd. Wie een zogenaamd ‘LotJEZ!’ koopt, maakt kans op een gastrol in Familie of een rondleiding bij VTM NIEUWS. In maart verschijnt er een speciale editie van het jongerenmagazine Joepie met Pommelien Thijs op de cover. De actie wordt afgesloten op 31 maart. In de week daarvoor vaart de JEZ!-boot door Vlaanderen en doet vijf steden en gemeenten aan. Elke avond is er een optreden.

Quote Dat zoveel organisa­ties in Vlaanderen en Brussel jongeren ondersteu­nen, is fantas­tisch. Kris Vervaet, CEO DPG België

Ook deze jongerencampagne wordt opgezet door HLN, VTM, Qmusic en Belfius, dezelfde partners als voor Rode Neuzen Dag. “JEZ! wil alle jongeren alle kansen geven en ik ben blij dat we met Qmusic, VTM en HLN kunnen bijdragen aan het uitbouwen van een sterke, jonge generatie.”, zegt CEO Kris Vervaet van DPG Media België, het bedrijf boven HLN en VTM. “Dat zoveel organisaties in Vlaanderen en Brussel jongeren ondersteunen, is fantastisch. Ik kijk ernaar uit om samen met hen heel Vlaanderen te enthousiasmeren.”

Giften zijn welkom op www.jezofficial.be. Daar staat ook een lijst met alle 200 geselecteerde projecten.